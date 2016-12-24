Сказочные уроки для реальной жизни: В Саранске учат детей безопасности на дорогах

Воспитанники детских садов осваивают ПДД через игру и получают в подарок световозвращающие аксессуары.



Иван Гришин



Осенний Саранск стал площадкой для особого диалога — о взаимной вежливости, ответственности и тех простых действиях, что создают надежную защиту на дорогах города. В детских садах столицы республики организованы интерактивные представления в рамках общероссийской социальной кампании «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ». Эта работа является компонентом федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни» — масштабного начинания, которое с июня реализуется в 40 регионах России и нацелено не на простое повторение норм, а на их интеграцию в повседневную жизнь.



Когда учеба превращается в приключение



В знакомом детям музыкальном зале вместо привычных мелодий появляется непоседливый мальчишка в кедах — прозванный Ураганчиком. Он забавный, подвижный и… совершенно не знаком с основами перехода проезжей части. Но вот раздается нежный звон, и возникает Фея Би-бип. Она досконально изучила дорожные правила и умеет превращать скучные параграфы в занимательное соревнование, в котором хочется участвовать.



Дошкольникам не устраивают скучных наставлений — им предлагают пережить разные эпизоды из жизни города. Совместно с Феей дети «включают» фантазийные светофоры, приучаются делать остановку у границы тротуара и «осматривать пространство» с такой серьезностью, словно от этого зависит судьба сказочного героя (что соответствует действительности). Они осваивают разницу между перекрестками со светофором и без него, осознают ценность световозвращающих элементов на одежде и школьных рюкзаках, и как небольшой аксессуар может обеспечить видимость человека в условиях сумерек.



«Ребята сразу включались в игру, — рассказывает исполнитель роли Ураганчика Эдуард Варданян. — Я, как герой-вредина, постоянно всё делал неправильно: то бежал через дорогу, то путал цвета на светофоре. А Фея Би-бип в шутливой форме поправляла меня и вместе с детьми разбирала каждую ошибку. Дети с большим интересом отвечали, спорили, предлагали свои решения. В конце каждый получал подарок — брелоки и шнурки со световозвращающими элементами. Надеюсь, что благодаря таким встречам нарушителей станет меньше — и среди пешеходов, и среди водителей».



Почему осенью?



Поздние сумерки, влажное дорожное покрытие, опавшая листва — осень всегда повышает уровень сложности дорожной обстановки. Пешеходы продолжают оставаться наиболее незащищенной категорией: обзор ухудшается, автомобилистам сложнее определить безопасную дистанцию, а ребенка в одежде темных тонов можно увидеть с запозданием. Поэтому организаторы социальной кампании делают упор на практическое применение знаний: алгоритм поведения на пешеходном переходе, опасность внезапного появления из-за припаркованного транспорта, определение «мертвых» зон и эффективность даже небольшого световозвращающего элемента.



Социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» использует разнообразные методы работы. Для каждой аудитории предусмотрен особый стиль общения. С самыми юными — театрализованные игры. С подростками — демонстрационные эксперименты: расчет тормозного пути на мокрой поверхности, особенности периферического зрения, опасность использования телефона при передвижении через дорогу. Для студенчества — обсуждения, кинопоказы, викторины и проектная деятельность. Ключевая задача — не просто «усвоить», а научиться использовать на практике и передавать знания окружающим — товарищам, младшим родственникам, родителям.



Маленькие трофеи большой безопасности



Взрослым эти детские постановки, вероятно, необходимы не в меньшей степени. Когда Ураганчик по обыкновению устремляется вперед на желтый сигнал, в зале невольно вздрагивают и те, кто пришел сопровождать детей. Ведь этот небольшой спектакль — отражение ежедневных выборов: замедлить ход перед «зеброй», убрать наушники, осмотреться, заранее включить свет фар. И если ребенок запомнит, что «быть заметным — это здорово», существует вероятность, что и взрослые достанут из ящика забытый световозвращающий элемент.



Добавим, что вручаемые после занятия презенты — не просто памятные безделушки. Световозвращающие аксессуары превращаются для ребенка в персональный «набор защитника». Дети с радостью прикрепляют брелоки к ранцам, надевают шнурки — и уже на следующий день на улице водитель автомобиля увидит их на несколько мгновений раньше. Порой именно этих мгновений оказывается достаточно, чтобы дорожная ситуация разрешилась благополучно.



Слова, за которыми стоит дело



«Самое приятное — видеть, как после спектакля ко мне подбегают ребята и объясняют, как правильно переходить дорогу. То есть Ураганчик сделал всё не зря: если уж он понял, то и мы запомним!». В этом заключен основной успех кампании: усвоенные нормы становятся общей ценностью, а ценность — ежедневной практикой.



Кампания продолжается, и у неё простая, но амбициозная цель — чтобы разговор о безопасности звучал чаще, а поведение на дороге менялось по-настоящему. Потому что безопасность — это не лозунги, а ежедневный выбор каждого: шнурки со световозвращателем на кроссовках, пауза перед «зеброй», внимание к тем, кто рядом. И если Фея Би-бип и Ураганчик смогли развернуть зал детского сада к правилам, значит, большая дорога к общей культуре безопасности действительно существует — и по нему уже сделаны первые шаги.