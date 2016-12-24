Пользователям «Госуслуг» стала доступна «Бесплатная юридическая помощь»

В каталоге жизненных ситуаций на «Госуслугах» стал доступен сервис «Бесплатная юридическая помощь». Он создан, чтобы помочь социально незащищенным категориям граждан решать такие вопросы, как обеспечение прав детей-сирот, назначение и перерасчет пенсии, предоставление малоимущим субсидий на оплату жилья и многие другие.

С помощью сервиса граждане могут записаться на бесплатную юридическую консультацию в любом регионе страны, а также узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время визита.

Сервис позволяет получить все необходимые услуги в одном месте и без заполнения лишних документов. Достаточно описать свою проблему, а заявление сформируется автоматически. Затем профессиональные государственные юристы дадут консультацию и при необходимости составят правовые документы, что поможет защитить интересы гражданина в суде. Также это позволит гражданам избежать мошенничества, связанного с оказанием бесплатной юридической помощи.

«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов – реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите», – прокомментировал вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Бесплатная юридическая помощь» запущена по федеральному проекту «Государство для людей». На сегодняшний день на «Госуслугах» доступны 37 жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет около 17 услуг, связанных одной темой. До конца этого года планируется запустить еще 33 жизненных ситуации.