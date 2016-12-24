«Защитники Отечества» помогли ветерану СВО из Мордовии обзавестись высокотехнологичным протезом

Алексей Малов из Ичалковского района отправился в зону спецоперации осенью 2022 года – служил гранатометчиком на Луганском и Донецком направлениях. Получил тяжелое ранение при минометном обстреле и потерял ногу.

Вернувшись домой после реабилитации, Алексей поступил на персональное сопровождение филиала фонда «Защитники Отечества». Ему помогли пройти диспансеризацию, восстановить водительские права и получить дополнительную выплату за инвалидность.

Также при поддержке фонда ветеран обзавелся современным протезом, который оснащен бионическим модулем для управления движением. Он делает шаги плавными и безопасными, сохраняет равновесие при спотыкании и позволяет регулировать амплитуду шага. Техническое средство реабилитации устойчиво к воде, подключается к мобильному телефону и заряжается через обычную электросеть.

«Я стал больше двигаться. Он считывает мои движения и не дает упасть. По образованию я – учитель физической культуры, всегда был на спорте. Теперь планирую заниматься адаптивным спортом – играть в футбол, в настольный теннис и заниматься армрестлингом. С таким протезом сделать это намного проще», – поделился Алексей.

Сейчас при содействии фонда ветеран занимается патриотической работой – проводит «Уроки мужества» и «Разговоры о важном» в школах Ичалковского района. В ближайшем будущем он планирует при поддержке «Защитников Отечества» пройти реабилитацию в одном из российских восстановительных центров и получить высшее образование.