Педагоги из Мордовии приняли участие в Пятом Форуме классных руководителей

На прошлой неделе в Москве прошел Пятый Форум классных руководителей и кураторов групп СПО, где собрались 1 000 участников со всей страны.

«Форум классных руководителей стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма. Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям – своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», – сказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Уже пятый год подряд проводится форум, и можно с уверенностью сказать, что он состоялся. Впервые у нас присутствуют коллеги из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана – всего из девяти государств. Уверен, что на шестом форуме мы расширим географию участия и будем приглашать как можно больше коллег. Хочу подчеркнуть: это не просто встреча для обсуждений. Здесь принимаются важные решения, которые затем реализуются. Например, именно на форуме было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В число участников ФКР попали 6 педагогов из Мордовии: учитель физики из саранского Центра образования «Тавла» Полина Никонова, учитель музыки из рузаевской «СОШ №8» Наталья Вольнова, учитель русского языка и литературы «Сосновской СОШ» Зубово-Полянского района Надежда Ефимкина, учитель математики саранского «Лицея №7» Татьяна Захарова, учитель математики саранской «СОШ №28» Инара Петрушина и учитель математики саранского Центра образования «Высота» Анна Кузнецова.

«Это был настоящий образовательный фестиваль: лекции, мастер-классы, дискуссии и просто душевные разговоры в уютных уголках. Столько инсайтов, идей и вдохновения, что хватит до следующей встречи. Блестящим финалом форума стал потрясающий концерт, посвященный Дню учителя, в Кремлёвском дворце», – поделилась впечатлениями Полина Никонова.

Напомним, что Форум классных руководителей проводится по поручению Президента России. На протяжении всех 5 лет АНО «Диалог Регионы» выступает стратегическим партнером форума и поддерживает учителей в регионах.