Учитель из Мордовии стала полуфиналистом телепроекта «Классная тема!»

Прямо сейчас в нашей стране проходит народное голосование за финалистов четвертого сезона проекта «Классная тема!». Жители России могут выбрать 7 лучших педагогов, которые проведут свои уроки на федеральном телеканале.

Голосование включает номинации, соответствующие школьным предметам: математика, физика, химия, география, биология, история, а также русский язык и литература. В каждой представлено по 5 полуфиналистов. Среди них учитель физики из саранского Центра образования «Тавла» Полина Никонова.

Отдать за нее свой голос, а также за одного учителя в каждой из других номинаций можно до 28 сентября по ссылке: vk.cc/cPHRbj

«Выход на такую сцену – это волнительно и очень ответственно. Я постаралась сделать все возможное, чтобы показать, насколько наша профессия интересна и важна. Участие в «Классной теме!» – это шанс, который выпадает раз в жизни. Для меня, простого учителя физики – это огромный шаг и настоящие открытия», – поделилась Полина Никонова.

Телешоу проводится Минпросвещения РФ и каналом «Россия» при поддержке «ВКонтакте» и по поручению Президента РФ. В этом году на участие в проекте поступило 6 720 заявок со всей России. В сентябре были опубликованы видеоуроки 35 финалистов. К примеру, Полина Витальевна рассказала, что такое «Ядерная медицина»: vk.cc/cPPNop

Напомним, что победу в предыдущем сезоне «Классной темы!» одержала учитель химии из саранского Центра образования №15 «Высота» Екатерина Чугунова, которая получила возможность провести авторское шоу на телеканале «Россия 1».