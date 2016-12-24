Настольный теннис Мордовии выходит на новый уровень: стартовал ремонт спорткомплекса

Благодаря инициативе Главы республики Артёма Здунова и поддержке депутата Госдумы, президента Федерации настольного тенниса России Александра Михайловича Бабакова, началось масштабное обновление физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Пушкина!

Здесь появится Республиканская школа настольного тенниса, которая станет центром подготовки будущих чемпионов и профессионалов своего дела.

Министр спорта республики Никита Ларьков вместе с генеральным директором подрядчика ООО «АРТЭЛЬ» Сергеем Фёдоровичем Гуляйкиным и своим подопечным – участником программы «Герои среди СВОих» Сергеем Кочневым, провели инспекционный визит и убедились: работы идут быстрее запланированного срока.

Новый спортивный комплекс обеспечит комфортные условия для тренировок и подарит нашим спортсменам дополнительные возможности показать себя на всероссийской арене!