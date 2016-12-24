Жителей Мордовии приглашают в Москву на форум «Цифровые решения»

Минцифры РФ при поддержке Правительства России проведёт масштабный ИТ-форум «Цифровые решения», который стартует 12 ноября и продлится до 15 ноября. Всех желающих приглашают в Национальный центр «Россия». Больше подробностей о проведении можно узнать здесь: vk.cc/cPIAql

Форум станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации в нашей стране. В пленарной сессии примут участие ведущие представители госорганов и бизнеса, которые подведут итоги цифровизации за прошлый год, а также представят лучшие ИТ-решения. Затем гостей ждут 90 сессий, разделенных на 8 направлений, и выступления больше 600 спикеров.

А с 13 по 15 ноября в рамках форума пройдет выставка цифровых решений. На площади больше 2 тыс. квадратных метров расположится экспозиция, где все желающие смогут увидеть современные разработки лидеров ИТ-рынка и лично протестировать цифровые продукты.