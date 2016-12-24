В России прошла III премия «Поступок» имени Сергея Пускепалиса

В московском театре «Мастерская Петра Фоменко» состоялась торжественная церемония награждения победителей III премии «Поступок», которая в этом году прошла при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Премия была учреждена в 2022 году после трагической гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Стать ее обладателями могут общественные деятели, волонтеры и деятели культуры, чьи проекты и творчество помогают с объединением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также поддерживают традиционные ценности.

В число лауреатов вошли профессиональный футболист Андрей Соломатин, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Белгороде Анна Кочерова, Народный артист России Валерий Баринов, директор Херсонского краеведческого музея Татьяна Шандра, директор школы в запорожском городе Токмак Оксана Бухольцева и музыкант Алексей Поддубный.

«Ваши мысли, идеи – важный вклад в сохранение и развитие культурного кода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Именно за это всей душой болел наш современник – актер и режиссер Сергей Пускепалис», – прокомментировала замминистра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.