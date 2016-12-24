В России предложили уравнять тарифы утильсбора для автомобилей

Минпромторг России выступил с инициативой уравнять тарифы утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с., независимо от того, ввезены они физическим или юридическим лицом. Благодаря этому, покупатели получат гарантии безопасности, а государство – дополнительные доходы.

«Это шаг к формированию цивилизованного и прозрачного рынка – в «серых» схемах роль посредника фактически сводится лишь к ввозу машины в страну, без каких-либо обязательств по качеству и без гарантий для клиента. Такая модель позволяет обходить коммерческий утильсбор за счет льготных тарифов, оставляя потребителя незащищенным, а государство – без части налоговых поступлений», – прокомментировала гендиректор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова.

Закон о защите прав потребителей будет распространяться на любые сделки, а значит покупатели получат полноценные гарантии на ключевые узлы и агрегаты автомобиля.

Стоит отметить, что большую часть аудитории составляют семьи с детьми. Для них изменения в цене будут минимальными. Привычные и востребованные семейные кроссоверы сохранятся в доступном ценовом сегменте.