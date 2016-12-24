В систему управления нацпроектами и госпрограммами внедрили технологию искусственного интеллекта

Правительство России внедрило ИИ-модель в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами. Ее главная задача заключается в постоянном онлайн мониторинге мероприятий и результатов, а также их сопоставлении с установленными Президентом показателями национальных целей развития.

«Также искусственный интеллект анализирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено», – прокомментировал куратор работы по цифровизации госаппарата – зампредседателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Аналитика позволит выявить взаимосвязи между госпроектами, включая неочевидные. К примеру, как строительство дорог может повлиять на рождаемость в соседнем регионе или повысить общий уровень цифровизации. ИИ анализирует больше тысячи возможных взаимосвязей в минуту. За день она выполняет анализ, на который у 76 экспертов из 38 отраслей ушло бы 4 года.