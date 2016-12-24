Молодые жители Мордовии примут участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи!

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде пройдет Слет Всемирного фестиваля молодежи, на который поступило больше 62 тыс. заявок из всех регионов России и 175 других стран. Стать участниками Слета могли молодые люди от 14 до 35 лет.

Заявки поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана. После основной программы Слета 200 из них смогут отправиться в 10 российских регионов, чтобы больше узнать о культуре и традициях наших народов.

В этом году масштабное мероприятие пройдет впервые. Все желающие представили развернутую информацию о себе и своих компетенциях, а также детально презентовали свои идеи и проекты. Эксперты выбрали из них 2 тыс. лучших кандидатов, в том числе 10 из Мордовии. На Слете их ждут иммерсивные шоу, баттлы по актуальным темам, воркшопы, кейс-стади, мастер-классы от экспертов, кастинги в лейблы и питчинги проектов.

Также предусмотрена детская программа. Заявки на участие подали 12 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе 2 тыс. – из других стран. Но только 200 из них смогут присоединиться к мероприятию.

Слет Всемирного фестиваля молодежи проводится по поручению Президента России по нацпроекту «Молодежь и дети». Сам фестиваль впервые прошел в марте прошлого года в «Сириусе». Он будет проводится в нашей стране каждые шесть лет. А между этим в разных городах ежегодно будут проходить тематические Слеты.