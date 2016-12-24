«Никто, кроме нас»: в День ВДВ - о ветеране спецоперации Александре Миронове

2 августа отмечают свой профессиональный праздник бойцы воздушно-десантных войск. Бойцы этого подразделения - гордость российской армии. Одним из из таких героев является ветеран спецоперации Александр Миронов из Саранска.

Александр Миронов с 2013 года проходил службу в воздушно-десантных войсках Вооруженных сил России. За его плечами 16 прыжков с парашютом и участие в миротворческой кампании в Сирии. В июне 2022 года он отправился в зону специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», где выполнял задачи на Донецком направлении. С сентября 2023 года служил командиром отдельного разведывательного взвода Министерства обороны России на Херсонском направлении. 17 ноября того же года в районе населенного пункта Крынки получил тяжелое ранение, повлекшее потерю зрения.

За свою службу Александр Миронов был удостоен множества наград, включая два ордена Мужества, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», медаль «За воинскую доблесть» II степени, медаль «Участнику военной операции в Сирии», медаль «Участнику специальной военной операции», а также ведомственные награды ЧВК «Вагнер».

И после возвращения с фронта ветеран Миронов продолжает службу на благо Родины. Сегодня при содействии Государственного фонда Александр занимается активной патриотической работой. Он прошел обучение в мастерской управления «Сенеж» и стал участником региональной программы «Герои среди СВОих».

«Служба в ВДВ – это не просто работа, это призвание, образ жизни, - говорит Александр. - «Никто, кроме нас» – это не просто девиз, это то, чем мы живем. Чувство братства, готовность прийти на помощь в любой момент, даже когда тяжело, даже когда все против тебя – это то, что остается с тобой навсегда. Даже после демобилизации я ощущаю эту связь, эту силу, которая вдохновляет меня продолжать служить Отечеству, теперь уже в другом качестве».