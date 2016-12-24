В Мордовии выстраивается единая система помощи пациентам с сахарным диабетом

В Мордовии реализуется региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — снизить заболеваемость и смертность от сахарного диабета, повысить качество жизни пациентов и сделать доступными современные методы диагностики, лечения и профилактики. В республике выстраивается единая система помощи пациентам с этим заболеванием.

В рамках проекта на базе Республиканской клинической больницы №4 открылся Региональный эндокринологический центр. Сюда направляются пациенты с эндокринными заболеваниями со всех районов Мордовии. Центр оказывает первичную специализированную помощь взрослым пациентам с эндокринными проблемами. В его структуре – кабинет «Диабетическая стопа», кабинеты офтальмолога с лазерной операционной, кардиолога, нефролога, невролога, эндокринолога и хирурга.

Кроме того, в эндокринологическом центре работает «Школа для пациентов с сахарным диабетом», где проводятся групповые обучения. Пациентов учат контролировать свое заболевание.

По итогам второго квартала в республике 320 детей в возрасте от 2 до 17 лет и 80 беременных женщин с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Региональный проект направлен на выявление осложнений сахарного диабета на ранних стадиях и предотвращения их развития.