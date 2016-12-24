Учитель из Саранска вышла в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Министерство просвещения Российской Федерации, телеканал «Россия» при информационной поддержке компании VK завершили отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!».

В этом году на конкурс было подано почти 7 тысяч заявок от педагогов со всей России. Эксперты отобрали 35 наиболее ярких и оригинальных педагогических проектов. В число избранных полуфиналистов вошла учитель физики Центра образования «Тавла» - школа №17 Полина Никонова.

Отметим, что победителем телешоу «Классная тема!» в минувшем году стала также педагог из Саранска - учитель химии Екатерина Чугунова из Центра образования №15 «Высота».