Поздравление Главы Мордовии с Днём Военно-морского флота

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-морского флота!
Примите искренние поздравления с Днём ВМФ России!
Это праздник мужества и преданности морским традициям. В самые сложные моменты истории военно-морские силы вставали на защиту Родины, гордо поднимая Андреевский флаг перед лицом опасности. И сегодня моряки доблестно отстаивают национальные интересы России, среди них немало уроженцев нашей республики. Мы гордимся земляками, связавшими себя с Военно-морским флотом. Пусть примером для вас служит жизненный путь непобедимого адмирала Федора Ушакова.
Всех вас объединяет крепкое морское братство и готовность прийти на помощь. Спасибо вам за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на пути служения Отечеству!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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