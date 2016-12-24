Поздравление Главы Мордовии с Днём Военно-морского флота

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-морского флота!

Примите искренние поздравления с Днём ВМФ России!

Это праздник мужества и преданности морским традициям. В самые сложные моменты истории военно-морские силы вставали на защиту Родины, гордо поднимая Андреевский флаг перед лицом опасности. И сегодня моряки доблестно отстаивают национальные интересы России, среди них немало уроженцев нашей республики. Мы гордимся земляками, связавшими себя с Военно-морским флотом. Пусть примером для вас служит жизненный путь непобедимого адмирала Федора Ушакова.

Всех вас объединяет крепкое морское братство и готовность прийти на помощь. Спасибо вам за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на пути служения Отечеству!

Глава Республики Мордовия А. Здунов