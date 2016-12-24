В районах Мордовии откроются три обновленные библиотеки

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» в республике переоснащаются по модельному стандарту три сельских библиотеки.

Так, центральная районная библиотека Большеигнатовского района превратится в «Умный ДОМ».

Здесь молодежь будет знакомиться с культурными традициями родного края, народным декоративно-прикладным творчеством, формировать представление о художественных ремеслах района и республики.

Барашевская сельская библиотека Теньгушевского района станет «Книжным заповедником».

Техническое оснащение модельной библиотеки позволит показать посетителям альтернативные варианты развития сельской территории, красоту природы, возможности туристических направлений. Досуг посетителей разнообразят наборы для экологических исследований, планшеты, микроскопы и другая аппаратура.

Уметская поселковая библиотека Зубово-Полянского района сделает «Шаг вперед».

Дизайн библиотеки предполагает использование элементов стиля лофт, граффити, хай-тек. В обновленном пространстве посетители с удовольствием соберутся семьями для совершенствования своих талантов и занятия творчеством.

В каждой модельной библиотеке обновятся пространства и расширится книжные фонды, будет установлена современная техника, налажена электронная книговыдача, предусмотрен обязательный доступ к удаленным ресурсам Национальной электронной библиотеки.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, открытие всех библиотек запланировано на август.