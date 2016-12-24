В Саранске иномарка с «бесправным» водителем ночью наехала на пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 16 июля в 00:58 на ул. Победы в столице Мордовии 27-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами (водительское удостоверение он не получал), управляя автомобилем «Хендай Солярис» совершил наезд на 43-летнего мужчину, который находился на проезжей части на придомовой территории.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.