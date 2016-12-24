В Саранске иномарка с «бесправным» водителем ночью наехала на пешехода

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
По информации Госавтоинспекции республики, 16 июля в 00:58 на ул. Победы в столице Мордовии 27-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами (водительское удостоверение он не получал), управляя автомобилем «Хендай Солярис» совершил наезд на 43-летнего мужчину, который находился на проезжей части на придомовой территории.
В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»