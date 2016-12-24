Житель Рузаевки вложил в фальшивых «брокеров» 3,4 млн рублей

Очередной случай мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зафиксировала полиция в Мордовии. Жертвой аферистов стал работник одного из предприятий Рузаевки.

Как сообщает МВД по РМ, 43-летний потерпевший сообщил, что откликнулся на предложение о высокодоходных инвестициях, которое ему поступило через мессенджер. Вышедшие на связь «брокеры» убедили его по телефону в возможности получения значительной ежемесячной прибыли от торговли валютой и акциями.

Сначала мужчина спекулировал небольшими суммами и даже смог получить прибыль. В дальнейшем его стали раскручивать на крупные вложения. Мужчина взял кредит в банке на 1,5 миллиона рублей и пополнил свой брокерский счет.

Для визуализации успешной «инвестиционной деятельности» ему было предложено установить специальное приложение. Видя на экране растущие цифры, потерпевший уговорил супругу оформить кредит, так как ему уже отказывали в финансовых учреждениях с выдачей новых займов. А еще занял деньги и у знакомых.

При этом, аферисты регулярно выманивали с жертвы деньги под различными предлогами - для оплаты комиссий за вывод средств, за создание «криптокошелька» и т.п. Когда же инвестор решил вывести свои деньги, с него потребовали оплатить услуги «инкассаторской машины» для доставки наличных. А потом связь с фальшивыми брокерами и вовсе прервалась.

Всего житель Рузаевки перевел махинаторам около 3,4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.