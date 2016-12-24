Мэр Саранска назвал дороги, которые отремонтируют в этом году

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По информации градоначальника в этом году ремонт охватит следующие участки:
- автодорога по ул. Волгоградская: от ул. Рабочая до ул. Борина (включая кольцевую развязку)
- автодорога по ул. Пролетарская: от ул. Советская до ул. Терешковой, от ул. Васенко до ул. Строительная
- автодорога по ул. Полежаева: от ул. Серова до пр. Ленина, от ул. Большевистская до ул. Гагарина, от ул. Огарева до Лямбирского шоссе
- дорога по ул. Сызранской.
«В настоящее время на участки завозится строительный материал, фрезеруются асфальтобетонные покрытия дорог и разрабатывается грунт», - отметил в телеграм Владимир Быков.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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