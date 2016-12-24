Мэр Саранска назвал дороги, которые отремонтируют в этом году

По информации градоначальника в этом году ремонт охватит следующие участки:

- автодорога по ул. Волгоградская: от ул. Рабочая до ул. Борина (включая кольцевую развязку)

- автодорога по ул. Пролетарская: от ул. Советская до ул. Терешковой, от ул. Васенко до ул. Строительная

- автодорога по ул. Полежаева: от ул. Серова до пр. Ленина, от ул. Большевистская до ул. Гагарина, от ул. Огарева до Лямбирского шоссе

- дорога по ул. Сызранской.

«В настоящее время на участки завозится строительный материал, фрезеруются асфальтобетонные покрытия дорог и разрабатывается грунт», - отметил в телеграм Владимир Быков.