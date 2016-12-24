В Музее Эрьзи откроется выставка «Листы времени»

«Передадим наши традиции потомкам»
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17 июля в Музее Эрьзи откроется ретроспективная выставка «Листы времени», посвященная 100-летию со дня рождения Любови Шаниной-Трембачевской.
В экспозицию войдет более ста работ художника: портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая композиция. Произведения выполнены в графических техниках: офорт, литография, линогравюра, акварель. Выставка дополнена архивными материалами, фотографиями и личными вещами мастера.
Творчество Любови Шаниной-Трембачевской пронизано глубокой любовью к мордовскому краю и его жителям, что находит яркое отражение в многочисленных сериях работ.
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