В Музее Эрьзи откроется выставка «Листы времени»

17 июля в Музее Эрьзи откроется ретроспективная выставка «Листы времени», посвященная 100-летию со дня рождения Любови Шаниной-Трембачевской.

В экспозицию войдет более ста работ художника: портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая композиция. Произведения выполнены в графических техниках: офорт, литография, линогравюра, акварель. Выставка дополнена архивными материалами, фотографиями и личными вещами мастера.

Творчество Любови Шаниной-Трембачевской пронизано глубокой любовью к мордовскому краю и его жителям, что находит яркое отражение в многочисленных сериях работ.