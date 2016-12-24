Жительница Саранска осуждена за ДТП с тяжкими последствиями для супруга

В столице Мордовии суд вынес 50-летней местной жительнице приговор по делу о ДТП, в результате которого были причинен тяжкий вред здоровью человека.

По данным следствия, вечером 24 августа 2024 года подсудимая в состоянии опьянения управляла автомобилем марки «HYUNDAI SOLARIS». Двигаясь по Северо-восточному шоссе Саранска, женщина выехала на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и совершила столкновение с двумя автомобилями.

В результате ДТП супругу обвиняемой, который находился на переднем пассажирском сидении, были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщает прокуратура РМ, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. Также она на 2 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.