Трое парней из Пензы обвиняются в грабеже и вымогательстве в Мордовии

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Трое жителей Пензы в возрасте 20-и, 18-и и 17-и лет стали в Мордовии фигурантами уголовного дела за вымогательство и грабеж.
По информации Следственного комитета по РМ, в ходе расследования было установлено, что 17 мая текущего года молодые люди приехали в Дубенский район, где стали требовать у 16–летнего подростка передать им денежные средства в размере 140 тысяч рублей.
Действуя группой лиц по предварительному сговору и угрожая применением насилия, они забрали у потерпевшего легковой автомобиль «ВАЗ 2107» и 10 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись.
Судом по ходатайству следствия все трое заключены под стражу, причастность к преступлениям они не отрицают. Похищенный автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление соучастников обвиняемых.
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