В Мордовии состоялась встреча предпринимателей в рамках проекта «Бизнес с душой»

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром «Мой бизнес» продолжают оказывать поддержку предпринимателям региона. Так, благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоялось мероприятие с участием социальных предпринимателей «Бизнес с душой».
Индивидуальный предприниматель, руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг Екатерина Киселёва рассказала о своём детском центре для дошкольников. Поделилась опытом работы и идеей, как помочь детям с речевыми нарушениями чувствовать себя уверенно и комфортно.
Как мама, Екатерина дала практические советы другим родителям:
- какие качества важно прививать детям с ранних лет
- как воспитать самостоятельность и уверенность в себе
- как поддерживать у ребёнка интерес к самостоятельной деятельности
- как замечать и развивать инициативность и ответственность.
Встреча продолжилась весёлым мастер-классом. Гости мероприятия вместе с детьми создавали семейные гербы, выбирая символы, цвета и формы, которые близки их роду. В конце каждому участнику объяснили значение их символики исходя из выбранных фигур и цветов. Такие встречи объединяют, вдохновляют и напоминают, что семья – самое важное.
Подробнее о социальном предпринимательстве и мерах господдержки можно узнать по телефону горячей линии: 24-77-77.
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