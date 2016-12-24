В Мордовии состоялась встреча предпринимателей в рамках проекта «Бизнес с душой»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром «Мой бизнес» продолжают оказывать поддержку предпринимателям региона. Так, благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоялось мероприятие с участием социальных предпринимателей «Бизнес с душой».

Индивидуальный предприниматель, руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг Екатерина Киселёва рассказала о своём детском центре для дошкольников. Поделилась опытом работы и идеей, как помочь детям с речевыми нарушениями чувствовать себя уверенно и комфортно.

Как мама, Екатерина дала практические советы другим родителям:

- какие качества важно прививать детям с ранних лет

- как воспитать самостоятельность и уверенность в себе

- как поддерживать у ребёнка интерес к самостоятельной деятельности

- как замечать и развивать инициативность и ответственность.

Встреча продолжилась весёлым мастер-классом. Гости мероприятия вместе с детьми создавали семейные гербы, выбирая символы, цвета и формы, которые близки их роду. В конце каждому участнику объяснили значение их символики исходя из выбранных фигур и цветов. Такие встречи объединяют, вдохновляют и напоминают, что семья – самое важное.

Подробнее о социальном предпринимательстве и мерах господдержки можно узнать по телефону горячей линии: 24-77-77.