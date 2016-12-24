В Мордовии участники проекта «Герои среди СВОих» приступили к обучению

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в Мордовии дан старт программе профессиональной переподготовки в рамках проекта «Герои среди СВОих». Напомним, что республика в числе первых среди субъектов страны запустила региональный аналог федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В программу зачислены люди, которые проявили мужество и героизм, защищая нашу Родину, – среди них 42 человека имеют государственные награды за участие в СВО.

Приветствуя участников обучения и организаторов, Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: «Мы вошли в федеральную повестку – выполняем решение нашего Президента. Было получено более 700 заявок, 248 участников прошли тестирование, 83 стали финалистами первого потока обучения. Тем, кто не прошел, нужно будет немножко подтянуть знания, работа с ними также будет продолжена. Но для тех, кто прошел в финал, конечно, будут особые условия».

Руководитель региона отметил, что к образовательному процессу с участниками проекта подключатся лидеры в области промышленности, экономики, представители промышленных предприятий, общественных организаций, спортивных учреждений. Все это не только про получение навыков, важно, что это коммуникативная площадка – только в общении можно передать знания от человека к человеку. Программа послужит основой для того, чтобы ее выпускники могли работать на ответственных руководящих постах.

«Для этого нужна, в том числе, и выдержка. Но с выдержкой и волей к победе у всех вас все хорошо. Мы часть большой программы «Время героев» - это лучшие практики, - напутствовал Артём Здунов. - Учиться надо всегда и желательно учиться у тех, кто достиг успеха. Я уверен, что это будет мощный рост! Но уже сейчас мы от вас ждем поддержки в области образования и патриотического воспитания молодежи. От души поздравляю вас и в добрый путь!»

Память тех, кто отдал свои жизни, чтобы страна могла уверенно выстраивать мирную жизнь и развиваться, почтили минутой молчания.

Участников образовательного проекта поприветствовал Герой Российской Федерации, наш земляк Давид Малыйкин – он поздравил всех с праздником и пожелал успехов в обучении.

Программу обучения составляли ведущие специалисты МГУ им. Н.П. Огарева и РАНХиГС, организаторами и кураторами выступили представители Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия во главе с ее руководителем Булатом Хайрутдиновым. Курс включает в себя образовательный блок, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, семейные активности.

Ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко отметил, что среди студентов вуза 75 человек – участники СВО, среди них и Давид Малыйкин, еще более 300 – члены семей участников спецоперации. «Мы будем совершенствовать программу, ждем от вас обратной связи. Для нас это не просто проект, а большое уважение к университету, что нам доверили реализацию этого обучения», - сказал Дмитрий Глушко.

Академический директор региональных программ, эксперт Центра «Школа андрагогики и образовательного дизайна» Высшей школы государственного управления РАНХиГС Людмила Татаринова подчеркнула: «Вы выбрали путь мужества и чести. Но сегодня, когда перед страной стоят сложные задачи, ваш потенциал и опыт очень нужны стране! Будем служить Родине, объединяя наши усилия».

Начиная с сегодняшнего дня, участникам программы предстоит пройти четыре модуля обучения под чутким руководством наставников и кураторов.