В Саранске заменят брусчатку у Кафедрального собора

Наш город

По информации градоначальника Владимира Быкова, работы по замене брусчатки в соответствии с заключенным контрактом должны быть завершены к концу августа текущего года.

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