В Саранске заменят брусчатку у Кафедрального собора

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
По информации градоначальника Владимира Быкова, работы по замене брусчатки в соответствии с заключенным контрактом должны быть завершены к концу августа текущего года.
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В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
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