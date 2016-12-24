Для путешествий по стране жители Мордовии могут воспользоваться системой мультимодальных маршрутов

Сделать путешествия по России комфортными, доступными и безопасными — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство». Одним из главных приоритетов туриста является быстрая, качественная, безопасная и недорогая поездка. Путешественнику важно добраться «от двери до двери» с максимальным комфортом. Каждая непродуманная пересадка – потеря времени и стресс для пассажира. Чтобы обеспечить бесшовность поездок нашим гражданам, в России действует система мультимодальных маршрутов: пассажир покупает единый билет и по нему добирается до пункта назначения, не подгадывая пересадки.

Единый билет — это единый транспортный документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта, например, «поезд + автобус» или «самолет + автобус». Оформить единый билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте и в приложении ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» сегодня организовано 56 мультимодальных маршрутов на территории девяти регионов России и пять мультимодальных маршрутов в Абхазии. Перевозки осуществляются на все основные горнолыжные курорты России: Северный Кавказ (Приэльбрусье, Домбай, Архыз), Кузбасс (Шерегеш), в летний сезон это курорты Абхазии. Также по единому билету можно поехать на побережье Балтийского моря под Калининградом и в другие регионы России: Владимирскую и Вологодскую области, Удмуртскую республику и Дагестан. В мае 2025 года также запустился мультимодальный маршрут по Алтайскому краю: от Горно-Алтайска до санаториев «Сибирь», «Алтай-Вест» или «Белокуриха».

Подробности проекта можно узнать на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ.