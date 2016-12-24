В Музее Эрьзи откроется выставка московского художника Маргариты Юрковой

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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Сегодня в главном здании Музея Эрьзи состоится открытие персонального выставочного проекта московского художника Маргариты Юрковой «Осознание сотворчества. Пресвятая Троица».
В экспозицию включено свыше 30 избранных произведений живописи, мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства (квилтов), созданных за последние 40 лет творчества.
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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
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