В Музее Эрьзи откроется выставка московского художника Маргариты Юрковой

Сегодня в главном здании Музея Эрьзи состоится открытие персонального выставочного проекта московского художника Маргариты Юрковой «Осознание сотворчества. Пресвятая Троица».

В экспозицию включено свыше 30 избранных произведений живописи, мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства (квилтов), созданных за последние 40 лет творчества.