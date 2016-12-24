Артисты Мордовии выступили с концертами и спектаклями для жителей Каланчакского округа

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2-3 июня актеры Государственного театра кукол РМ, Театра оперы и балета имени Яушева, артисты Мордовской госфилармонии посетили с культурной миссией подшефный Каланчакский округ Херсонской области. Жители нескольких сел смогли познакомиться с выступлениями артистов из Мордовии.
Всего в округе творческая делегация нашей республики устроила 12 спектаклей и концертов, которые с удовольствием посетили и взрослые, и дети. На концерте для военнослужащих военной части по заявкам наших солдат звучали их любимые песни, и защитники Отечества пели вместе с нашими артистами.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, сейчас также взят курс на создание в округе уголков национальной культуры мордовского народа, которые уже появились в Каланчаке, селах Преображенка и Макаровка.
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