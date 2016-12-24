Артём Здунов - депутатам Госсобрания: «Спасибо за конструктивную совместную работу!»

25 апреля в Театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Государственного Собрания Республики Мордовия. Депутатский корпус поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



Руководитель республики напомнил: законодательный орган власти нашего региона создавался в тяжелый период, в эпоху политических, экономических и социальных потрясений в стране. Однако благодаря консолидации усилий удалось сформировать эффективную региональную правовую базу. «Сегодня Государственное Собрание выступает ключевым участником всех сторон жизни республики, авторитетным институтом власти. У нас прочное правовое поле, мы берем на себя значительные социальные обязательства, - сказал Артём Здунов. - Спасибо всем, кто конструктивно подходит к решению вопросов, особенно в период непростых вызовов для страны».



Такими вызовами стали коронавирусная инфекция, а потом - специальная военная операция. Они показали, как важно выступать единым фронтом, быть одной командой. «Жизнь меняется, но у нас есть твердый оплот - законодательство. На наших сессиях присутствуют главы муниципальных образований, министры, зампреды, органы прокуратуры, которые выходят с законодательными инициативами. Спасибо за конструктивную совместную работу!» - сказал Глава Мордовии.



Руководитель республики поблагодарил депутатский корпус и за профессиональный подход к формированию бюджета, особенно в условиях, когда нужно было справляться с высокой долговой нагрузкой региона.



«Историческим стал 2022 год, когда все фракции Госсобрания Мордовии единогласно поддержали решение Президента о признании новых регионов и о проведении частичной мобилизации, - отметил Глава Мордовии. - Сегодня представители разных фракций Государственного Собрания единой мощной силой поддерживают наших парней на передовой, обеспечивают крепкий тыл всем защитникам Отечества, формируют законодательную базу для помощи их семьям. С уверенностью можно сказать: республиканский парламент стал не только голосом закона, но и защитником нашей истории, традиций и ценностей. Выражаю благодарность руководству Госсобрания, всем депутатам за патриотизм и преданность родной земле».



От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова законодателей республики поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. «Государственное Собрание Мордовии занимает достойное место в ряду законодательных органов ПФО, активно участвует в деятельности Совета законодателей Приволжья. Вы предлагаете инициативы, необходимые для развития всей нашей большой страны», - сказал он.



Олег Машковцев отметил, что республика сумела справиться с непростой ситуацией, когда госдолг региона составлял два его годовых бюджета.



Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин напомнил, что введенная из-за госдолга бюджетная мера принуждения не давала республике развиваться. «Но благодаря поддержке Президента страны Глава республики и депутатский корпус приняли ряд неординарных мер в бюджетно-экономической сфере. В результате текущий год впервые за много лет республика начала без коммерческой задолженности», - отметил он.



Законодателей республики поздравили сенатор РФ Петр Тултаев, депутат Государственной Думы РФ Юлия Оглоблина, прокурор Республики Мордовия Сергей Лапин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.



«Политическую школу Государственного Собрания прошли многие известные люди, лидеры общественного мнения, переняв у своих наставников опыт законотворческой деятельности», - отметил Петр Тултаев.



Юлия Оглоблина передала поздравления от Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. «Горжусь, что республика является амбассадором по принятию региональных законов. Мы видим работу по поддержке семей, внимание к вопросам демографии. И оценка дана на самом высоком уровне - руководитель республики возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья», - сказала она.



«Ваш юбилей- не просто веха в истории республики, это свидетельство плодотворной работы нескольких поколений законодателей, чей труд заложил прочные основы социально-экономического развития Мордовии», - отметил Сергей Лапин.



«Мы испытываем чувство гордости за нашу республику, - сказал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. - Наши сердца наполнены надеждами, что наши плоды принесут благо нашей Мордовии. В Священном Писании сказано: «По плодам узнаете, какой корень». Наши плоды утешают, радуют и обнадеживают. Желаю, чтобы Господь укреплял и благословлял нас».



На торжественном мероприятии были вручены государственные награды. В частности, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин награжден Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия».