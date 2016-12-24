Глава Мордовии: «Муниципальное сообщество республики – это команда профессионалов»

25 апреля в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления и подведению итогов ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную работу и активную жизненную позицию. «Жизнь на местах очень насыщенная. Когда мы добавляем в нее инфраструктуру, когда в районах появляются ледовые арены, бассейны, становится интересно жить и работать», - сказал руководитель республики.

Артем Здунов напомнил: в этом году исполнилось 240 лет со дня издания Екатериной II «Жалованной грамоты городам» - документа, который заложил основы развития местного самоуправления. «Без местного самоуправления даже при сильной вертикали власти очень сложно организовать работу на местах, - отметил Глава Мордовии. – Органы местного самоуправления сопровождают человека с самого рождения, всю жизнь. Сейчас, когда мы отправляем на фронт наших ребят, это особенно важно. Прошу ни на градус не снижать ответственности за наших бойцов и их семьи. То же самое касается и 80-летия Великой Победы. Впереди – большие мероприятия. Надо окружить заботой каждого ветерана».

Двадцати двум участникам и инвалидам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия», 24 ветерана получили звание «Почетный гражданин муниципального образования». На территории Мордовии 582 памятника Великой Отечественной войны, все они должны быть приведены в порядок. «Только личным примером, своим отношением к исторической памяти мы можем правильно воспитать нашу молодежь», - подчеркнул Глава Мордовии.

Артем Здунов отметил важность конкурса «Лучший муниципальный служащий». За последние 4 года его победителями стали 72 человека, многие получили повышение в должностях. Около 100 человек из всех районов республики и города Саранска стали участниками конкурса в этом году.

«Муниципальное сообщество республики не просто большая команда профессионалов – это большая семья, мы всегда опираемся на вас», - сказал Глава Мордовии.

С Днем местного самоуправления участников торжественного мероприятия поздравили также Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия», глава Дубенского района Виктор Нефедов.

На торжественном мероприятии были подведены итоги республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - ШУЛЯПОВА Оксана Владимировна – заместитель главы городского округа Саранск – директор департамента по социальной политике администрации городского округа Саранск;

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» - КАРПОВ Михаил Сергеевич – глава администрации городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района;

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» - ЛОМАКИНА Анна Алексеевна – начальник управления бухгалтерского учета и контрактных отношений – главный бухгалтер администрации Инсарского муниципального района;

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, КАДРОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - ХАНЮКОВА Валентина Владимировна – первый заместитель главы Кадошкинского муниципального района по социальным и общим вопросам;

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - ЯНГЛЯЕВА Гюзель Шамилевна – консультант администрации Лямбирского муниципального района;

Диплом I степени

В НОМИНАЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» - ВОЛГУШЕВ Николай Иванович – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Дубенского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - ШАТАЛИНА Елена Александровна – заместитель главы – начальник управления по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» - АПРЯТКИНА Светлана Анатольевна – заместитель главы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и перспективному развитию Теньгушевского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» - БАБАКАЕВА Елена Александровна – заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, КАДРОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - КАРГИНА Ирина Николаевна – начальник отдела по работе с персоналом администрации Зубово-Полянского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - ПАНЮШИНА Мария Николаевна – начальник юридического отдела администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района;

Диплом II степени

В НОМИНАЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» - ЮГАНОВ Андрей Иванович – заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и связи;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - ЧАПОРГИНА Ирина Владимировна – начальник управления образования администрации Атяшевского муниципального района;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» - ПЛОТНИКОВ Александр Владимирович – глава Ичалковского сельского поселения Ичалковского муниципального района;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» - ОЧКИНА Евгения Александровна – заведующий отделом маркетинга, анализа и прогнозов управления по экономике администрации Темниковского муниципального района;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, КАДРОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - КОНОВАЛОВА Надежда Михайловна – начальник управления по организационной работе администрации Большеберезниковского муниципального района;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - ЛЕОНТЬЕВА Наталья Петровна – начальник отдела по взаимодействию с территорией Большеигнатовского сельского поселения администрации Большеигнатовского муниципального района;

Диплом III степени

В НОМИНАЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» - НУЖДИНА Анастасия Сергеевна – начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ромодановского муниципального района.