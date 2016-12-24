Артём Здунов: «В отрасли культуры работают неравнодушные, творческие специалисты»

Глава Мордовии Артём Здунов 24 апреля провел встречу с республиканскими деятелями культуры и искусства в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы.



Открывая встречу, руководитель республики подчеркнул: в отрасли культуры работают неравнодушные, творческие специалисты. На сферу культуры возложена особая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи и сохранении традиционных ценностей. «Наши учреждения культуры всесторонне ориентированы на работу с молодежью - я вижу это на спектаклях, выставочных проектах, патриотических программах», - отметил Артём Здунов.



Совсем немного времени осталось до главного праздника – Дня Победы. 29 апреля состоится долгожданное событие – открытие мемориала «Сурский рубеж». «Это символ трудового подвига нашего многонационального народа и совместный проект Республики Мордовия и Российского военно-исторического общества», - подчеркнул руководитель региона.



В репертуаре Государственного камерного хора появилось новое произведение «Сурский рубеж» - его фрагмент был исполнен в ходе встречи.



В Дом Республики была приглашена Мария Петровна Кияйкина. Ее детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, а молодость и юность - на период послевоенного становления. В прошлом году ушел из жизни ее сын, заслуженный художник России Анатолий Кияйкин.



Мария Петровна приняла решение все художественное наследие сына передать в фонды Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи. «Огромное вам спасибо и низкий поклон!» - сказал Артём Здунов.



Глава республики отметил работу театров по военной тематике и привел в пример спектакль Дмитрия Крюкова «А зори здесь тихие» в Национальном драматическом театре.

25 апреля в Государственном русском драматическом театре состоится премьерный показ еще одного спектакля - «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Художественный руководитель Русского драмтеатра Александр Вельмакин пригласил Главу республики на премьеру.



8 мая в Саранске на площади Победы будет открыт памятник участникам специальной военной операции. Кроме того, в этот день на «Огарев Арене» состоится показ героико-патриотического спектакля «На безымянной высоте». В спектакле будет задействовано 2900 участников.



Также Глава Мордовии отметил большую значимость проекта «Культура Zа Победу» - это не только сбор гуманитарной помощи, но и концерты для жителей новых территорий и участников специальной военной операции, в проекте принимают участие фольклорный ансамбль «Торама», группа «Отчество», артисты республиканской филармонии. Театры республики в День защиты детей выступят со спектаклями в Каланчакском районе Херсонской области.



На счету группы «Отечество» более 70 концертов для бойцов специальной военной операции. Для участников встречи Дмитрий Топтунов и Алексей Дигалёв исполнили новую песню «Победа будет за нами».



На встрече были вручены государственные награды и премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства за 2024 год.



В номинации «Лучшая работа режиссера» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

ХРАМОВУ Эдуарду Валерьевичу - режиссеру-постановщику Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия за постановку оперы «Золотой петушок».



В номинации «Лучшая женская роль» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

ИСАЙЧЕВОЙ Екатерине Сергеевне – артистке драмы Мордовского государственного национального драматического театра за роль Руши в спектакле «Пургаз».



В номинации «Лучшая мужская роль» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

ТИМИНУ Алексею Викторовичу - артисту драмы Государственного русского драматического театра Республики Мордовия за роль Золотуева в спектакле «Прощание в июне».



В номинации «Лучшая вокальная партия» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

ХАБИБУЛИНОЙ Наталье Юрьевне – артистке-вокалистке (солистке) Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия за роль Шемаханской царицы в опере «Золотой петушок».



В номинации «Лучшая роль второго плана» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

БЛАГОВУ Евгению Александровичу – артисту драмы Мордовского государственного национального драматического театра Республики Мордовия» за роль Промзы в спектакле «Пургаз».



В номинации «Успешный дебют» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

ЕРЕМКИНОЙ Екатерине Романовне –артистке-вокалистке (солистке) Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия за партию Аделии в оперетте «Летучая мышь».



В номинации «Лучший художественный образ в кукольном спектакле» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

АВЕРЬЯНОВОЙ Алине Васильевне – артистке-кукловоду Театра актера и куклы «Крошка» за роль Настеньки в спектакле «Цветочек Аленький».



В номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

АКУЛОВУ Максиму Александровичу –главному дирижеру Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия за музыкальное оформление к опере «Золотой петушок» и оперетте «Летучая мышь».



В номинации «Лучшая работа художника-постановщика» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства» присвоено

КОЧНЕВОЙ Наталье Викторовне – главному художнику Государственного театра кукол Республики Мордовия за художественное оформление спектакля «Сказание о крыльях».