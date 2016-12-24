На сессии Госсобрания РМ утвердили новые параметры республиканского бюджета

24 апреля в Саранске прошла сессия Госсобрания республики, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального Правительства, Администрации Главы РМ и Правительства РМ, руководители министерств, главы муниципальных районов.

В рамках повестки заседания были рассмотрены кадровые вопросы. Досрочно прекращены полномочия депутата Госсобрания, председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Светланы Киселевой (в связи со смертью) и внесены изменения в состав данного Комитета. Его возглавил заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Сергей Вдовин.

На сессии уточнили параметры республиканского бюджета на 2025 год – его доходы увеличились на 2,1 млрд. рублей и составили в целом 67 млрд. рублей. Объем расходов возрос до 66,4 млрд. рублей. Дополнительные средства будут направлены на дорожную деятельность, оказание мер социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан льготных категорий, жилищную поддержку семей при рождении детей, замену лифтового оборудования в многоквартирных домах и другие цели.

В Закон «О культуре в Республике Мордовия» внесены изменения: несовершеннолетним членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, будет предоставляться льгота при посещении платных мероприятий организаций культуры республики в размере 50%. На региональное Министерство культуры, национальной политики и архивного дела возлагаются дополнительные задачи по предоставлению мер социальной поддержки указанной категории граждан.

Также были внесены изменения в отдельные законы республики в части индексации размера пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших муниципальные и иные должности, а также должности муниципальной службы в Мордовии. Предусмотрено ежегодное увеличение пенсии за выслугу лет для указанной группы лиц на прогнозируемый уровень инфляции, определяемый федеральным законом о бюджете.