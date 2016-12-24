Национальный проект «Инфраструктура для жизни» преображает общественные пространства Мордовии

Главная цель национального проекта «Инфраструктура для жизни» – создание комфортной и доступной среды для людей всех возрастов и возможностей, вне зависимости от места проживания.

Масштабный проект направлен на комплексное развитие городской и сельской инфраструктуры, делая её удобной и функциональной для каждого. В основе лежит принцип создания привлекательных, безопасных и комфортных общественных и дворовых пространств, где приятно проводить время и отдыхать.

За годы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Мордовии благоустроено 57 общественных пространств. Параллельно с этим обновлено 309 дворовых территорий. Изменения происходят с учётом всех потребностей жителей: удобные подъезды, современные детские площадки, достаточное освещение, продуманные парковки – всё это направлено на повышение комфорта и безопасности проживания. 14 проектов стали победителями в конкурсе на лучшее создание комфортной городской среды, что подтверждает высокий уровень реализации программы в регионе.

Важно отметить, что проект строится на активном вовлечении самих жителей. Граждане имеют возможность принимать непосредственное участие в выборе территории, высказывая свои пожелания и предложения. Такой подход гарантирует, что благоустраиваемые территории будут востребованы у жителей.

Возможность повлиять на дальнейшее развитие своего города, определяя приоритетные направления благоустройства на будущие годы, у жителей Мордовии есть и сейчас. В республике проходит Всероссийское рейтинговое голосование https://clck.ru/3LdUig. Принять в нем участие может любой житель республики старше 14 лет.

Территории в Саранске:

1. Бульвар Эрьзи

2. Бульвар Воинова

3. Набережная реки Саранки

В Рузаевке:

1. Общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86

2. Бульвар Знаний по ул. Юрасова от ТД «Ирис» до МБОУ «Центр образования СОШ № 12»

3. Общественное пространство по ул. Мира, ограниченное домами №23, 23А и 25.

Национальный проект демонстрирует серьёзный подход к решению задач повышения качества жизни и создания условий для комфортного и безопасного проживания в Мордовии, постоянно улучшая инфраструктуру и включая жителей в процесс принятия решений. Благодаря этому регион преображается.



