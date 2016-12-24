Мордовия развивает сотрудничество с АФК «Система»

Глава Мордовии Артём Здунов 22 апреля провел рабочую встречу с делегацией АФК «Система». На встрече обсудили планы по развитию сотрудничества в научно-технической сфере.

Глава республики подчеркнул, что в Мордовии сформирована разноплановая научно-техническая и инновационная инфраструктура, объединяющая научные организации, высшие учебные заведения и производственные предприятия. Флагманом здесь, как отметил Артём Здунов, является МГУ имени Н.П. Огарева. В Саранске открыт Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, широко представлены предприятия полупроводниковой и силовой электроники.

«У нас с АФК «Система уже много проектов. Но хотелось бы, чтобы было еще больше, чтобы они были высокотехнологичными и конкурентными. По доле инновационной продукции у нас один из лучших показателей в стране», - сказал Глава Мордовии.

«Мы познакомились с МГУ имени Н.П. Огарева, изучили научные направления вуза, посмотрели лаборатории, центр биотехнологий и поняли, что у нас хороший потенциал для взаимодействия», - отметила Анна Коротченкова, вице-президент по технологиям АФК «Система».



В ходе визита делегации АФК «Система» в Мордовию состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве между одной из крупнейших российских корпораций и Мордовским государственным университетом. Среди приоритетных векторов взаимодействия: водородные технологии, разработка и производство генно-инженерных и биомедицинских препаратов, микроэлектронная промышленность и другие направления.

Корпорация и университет также намерены совместно развивать образование с целью подготовки кадров для наукоемких отраслей. Студенты и молодые ученые региона получат возможность прохождения научно-технологических стажировок в R&D-центрах и компаниях Группы АФК «Система» и смогут представить свои проекты на совместный конкурс Благотворительного фонда «Система» и Российской академии наук. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля.