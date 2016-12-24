18 пенсионеров Мордовии за особые заслуги перед страной получают дополнительное материальное обеспечение

Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда России. Дополнительное материальное обеспечение полагается жителям Мордовии за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед страной.

На сегодняшний день в республике дополнительное ежемесячное материальное обеспечение получают 18 неработающих пенсионеров: 2 Героя Социалистического Труда, 1 лауреат Ленинской премии, 2 лауреата Государственных премий СССР, 12 награжденных орденом Ленина и 1 чемпион Сурдолимпийских игр.

Выплата устанавливается в дополнение к назначенной пенсии и различается для категорий получателей.

Самое высокое дополнительное материальное обеспечение (36 619 рублей в месяц) предоставляется Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Труда РФ, Героям Социалистического Труда, обладателям ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена Святого Георгия I степени, ордена Славы трех степеней, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом четырех степеней.

Величина выплаты «привязана» к размеру социальной пенсии в стране и растет вместе с ее повышением, при этом на нее может рассчитывать только неработающий пенсионер.