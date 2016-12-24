Поздравление Главы Мордовии со Всероссийским днём мордовских языков

«В вас течет кровь героев!»
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Кельгома ялгат! Вечкевикс оят! Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас со Всероссийским Днём мордовских языков!
Этот праздник служит ярким напоминанием о богатстве и многообразии мордовской культуры. Мокшанский и эрзянский языки стали связующим звеном между поколениями. Они соединяют нас с предками и отражают самобытность нашего народа.
Уважение и внимательное отношение к родному языку – это основа глубокой любви к Родине. Мы должны сохранить мордовскую культуру, традиции и языки. Необходимо поддерживать их и передавать будущим поколениям, чтобы они звучали в наших домах, на улицах и в школах.
С праздником вас, дорогие земляки! Берегите мордовские языки, они – наше богатство и сила!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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