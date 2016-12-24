Поздравление Главы Мордовии со Всероссийским днём мордовских языков

Социум

Кельгома ялгат! Вечкевикс оят! Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю вас со Всероссийским Днём мордовских языков!

Этот праздник служит ярким напоминанием о богатстве и многообразии мордовской культуры. Мокшанский и эрзянский языки стали связующим звеном между поколениями. Они соединяют нас с предками и отражают самобытность нашего народа.

Уважение и внимательное отношение к родному языку – это основа глубокой любви к Родине. Мы должны сохранить мордовскую культуру, традиции и языки. Необходимо поддерживать их и передавать будущим поколениям, чтобы они звучали в наших домах, на улицах и в школах.

С праздником вас, дорогие земляки! Берегите мордовские языки, они – наше богатство и сила! 

 

Глава Республики Мордовия           А. Здунов

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