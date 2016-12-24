Станислав Дужников награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»

Заслуженный артист России, наш земляк Станислав Дужников Указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

Напомним, что Станислав Михайлович родился и окончил школу в Мордовии, а на актерском поприще дебютировал еще в школьные годы. Театральная деятельность настолько его увлекла, что он решил стать профессиональным актером. В кино Станислав Дужников дебютировал в 1995 году, и сейчас его фильмография насчитывает более 80 работ.

Наш земляк принял активное участие в создании документально-игрового фильма о гениальном уроженце мордовской земли «Степан Эрьзя. Долгий путь домой», а также стал одним из создателей и актеров полнометражного художественного фильма-сказки «Школа Бабы Яги», где обыгрываются древние обряды и традиции мордовского народа и славянской мифологии.