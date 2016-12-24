Фольклорный ансамбль «Торама» выступил в мордовской колонии

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В исправительной колонии №11 УФСИН по РМ в рамках плана проведения совместных воспитательных мероприятий с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии состоялся концерт фольклорного ансамбля «Торама».
По информации ведомства, выступление артистов оставило яркое впечатление у всех присутствующих.
Отмечается, что проведение подобных мероприятий способствует эстетическому развитию осужденных, их социальной адаптации и расширению горизонта культурно-нравственных ценностей.
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