Фольклорный ансамбль «Торама» выступил в мордовской колонии

Культура

В исправительной колонии №11 УФСИН по РМ в рамках плана проведения совместных воспитательных мероприятий с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии состоялся концерт фольклорного ансамбля «Торама».

По информации ведомства, выступление артистов оставило яркое впечатление у всех присутствующих.

Отмечается, что проведение подобных мероприятий способствует эстетическому развитию осужденных, их социальной адаптации и расширению горизонта культурно-нравственных ценностей.

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