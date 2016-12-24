Названы победители окружного Фестиваля «Театральное Приволжье»

27 марта 2025 года, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Этот общественный проект является одним из самых масштабных в ПФО по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 21,5 тысячи молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.

В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех 14 субъектов Приволжского федерального округа. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии по традиции стала столица Удмуртской Республики – город Ижевск.

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники Фестиваля – молодые актеры, режиссеры спектаклей-финалистов и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

Выступления регионов начались с демонстрации «видеооткрытки» спектаклей-финалистов. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определились победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». В этом году также была добавлена специальная номинация, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился замполпреда Олег Машковцев: «Бренд «Театральное Приволжье» известен как среди участников и зрителей, так и известных актеров, звезд театра и кино. Уверен, что спустя несколько лет на месте актеров, видеоприветствия которых мы видим на трансляции, будут выпускники нашего Фестиваля, реализовавшие себя в театральной сфере.

Наша приоритетная задача – создать такие условия, чтобы каждый молодой житель округа, решивший связать свою жизнь с театром, мог постоянно расти и развиваться. Любителям театра фестиваль предоставляет возможность увидеть лучшие постановки. Ежегодно количество просмотров спектаклей превышает 50 тысяч, в этом сезоне, после их размещения в ВК-видео, – уже превысило 100 тысяч».

В этом году для лауреатов Фестиваля будет организована образовательная поездка на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье», где в течение недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с участниками. Помимо победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие молодые актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. В городах остановок теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на больших сценах пяти городов округа: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова. В этом году проект станет международным, в фестивале примут участие ребята из Казахстана и Китая.

Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов, можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование» по ссылке: https://театральноеприволжье.рф/2024/vote.

Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 15-18 апреля в Воткинске (Удмуртская Республика).

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Чувашская Республика, спектакль «Бабы», студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра», Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары);

2 место – Самарская область, спектакль «Русский характер», театр-студия «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона;

3 место – Пензенская область, спектакль «Мой сумасшедший папа», народный студенческий театр, ПГУ «Кириллица», Пензенский государственный университет.

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Республика Татарстан, спектакль «Деревенский пес Акбай», Детская театральная студия «Апуш» Культурно-досугового комплекса им.В.И. Ленина (г. Казань);

2 место – Самарская область, спектакль «Вечный хлеб», образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» (г. Самара);

3 место – Удмуртская Республика, спектакль «Класс коррекции», театр «Птица», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр клубов «Мегаполис» (г. Ижевск).

В номинации «Лучшая режиссерская работа»:

молодежные театры – Вячеслав Краснов (Чувашская Республика);

детские театры – Светлана Шанская (Удмуртская Республика).

В номинации «Лучшее художественное оформление»:

молодежные театры – Борис Голодницкий (Республика Марий Эл);

детские театры – Евгений Аввакумов (Чувашская Республика).

В номинации «Лучшее музыкальное оформление»:

молодежные театры – Максим Лучинин (Чувашская Республика);

детские театры – Зульфат Валиуллин (Республика Татарстан) и Игнат Свинин (Республика Марий Эл).

В номинации «Лучшая мужская роль»:

молодежные театры – Кирилл Волков (Нижегородская область);

детские театры – Рамис Хакимов (Республика Татарстан) и Михаил Иванов (Удмуртская Республика).

В номинации «Лучшая женская роль»:

молодежные театры – Дарья Хридина (Пензенская область);

детские театры – Арина Орлова (Пензенская область).

В номинации «Лучший спектакль, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне»:

Самарская область, спектакль «Русский характер», театр-студия «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона.

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Дарина Селиванова (Пензенская область);

2 место – Елизавета Диденко (Оренбургская область);

3 место – Аделина Шаталова (Саратовская область).

Возрастная категория от 18 до 30 лет:

1 место – Ольга Чащухина (Пермский край);

2 место – Ксения Иванова (Удмуртская Республика);

3 место – Елизавета Владимирова (Республика Мордовия).

В номинации «Афиша, посвященная Году защитника Отечества»:

Карина Сверчкова (Пензенская область).