В Саранске на Советской площади идет древесная ротация

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По информации городской Администрации, на Советской площади специалисты Зеленого хозяйства удаляют сухостойные ели. На смену им придут 15 новых хвойных деревьев.
Кроме того, в планах по озеленению города значатся улицы Васенко и Воинова, проспект Ленина, а также территория микрорайона «Юбилейный».
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