В Саранске на Советской площади идет древесная ротация

Наш город

По информации городской Администрации, на Советской площади специалисты Зеленого хозяйства удаляют сухостойные ели. На смену им придут 15 новых хвойных деревьев.

Кроме того, в планах по озеленению города значатся улицы Васенко и Воинова, проспект Ленина, а также территория микрорайона «Юбилейный».

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