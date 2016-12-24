В Саранске на Советской площади идет древесная ротация

По информации городской Администрации, на Советской площади специалисты Зеленого хозяйства удаляют сухостойные ели. На смену им придут 15 новых хвойных деревьев.

Кроме того, в планах по озеленению города значатся улицы Васенко и Воинова, проспект Ленина, а также территория микрорайона «Юбилейный».