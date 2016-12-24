В Саранске автобусный маршрут №27 протянется до Ялги

Наш город

Как сообщает саранская мэрия, по многочисленным просьбам жителей перевозка пассажиров по маршруту №27 будет осуществляться до р.п. Ялга.

Маршрут будут обслуживать 7 автобусов с сохранением действующего временного интервала.

Нововведение позволит обеспечить жителей Ялги и Николаевки дополнительным маршрутом общественного транспорта, связывающим пригородные поселки с центральной частью Саранска и микрорайоном Химмаш.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«На вас должны равняться!»

Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов

1
Заказать рекламу
1
1
1