В Саранске автобусный маршрут №27 протянется до Ялги

Как сообщает саранская мэрия, по многочисленным просьбам жителей перевозка пассажиров по маршруту №27 будет осуществляться до р.п. Ялга.

Маршрут будут обслуживать 7 автобусов с сохранением действующего временного интервала.

Нововведение позволит обеспечить жителей Ялги и Николаевки дополнительным маршрутом общественного транспорта, связывающим пригородные поселки с центральной частью Саранска и микрорайоном Химмаш.