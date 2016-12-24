В Саранске автобусный маршрут №27 протянется до Ялги

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Как сообщает саранская мэрия, по многочисленным просьбам жителей перевозка пассажиров по маршруту №27 будет осуществляться до р.п. Ялга.
Маршрут будут обслуживать 7 автобусов с сохранением действующего временного интервала.
Нововведение позволит обеспечить жителей Ялги и Николаевки дополнительным маршрутом общественного транспорта, связывающим пригородные поселки с центральной частью Саранска и микрорайоном Химмаш.
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