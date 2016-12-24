В Администрации Саранска рассказали, насколько с 1 июля увеличится квартплата

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Как сообщает городская Администрация, с 1 июля в Саранске изменятся тарифы на коммунальные услуги. В связи с этим рассчитан среднемесячный платеж для различных категорий потребителей исходя из социальной нормы жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
При этом отмечается, что фактический размер изменения месячной платы будет зависеть от набора ЖКУ, занимаемой площади и объема потребления.
Среднемесячный платеж в таблице рассчитан с условием начисления по нормативам (в том случае, если не переданы показания приборов учета).
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