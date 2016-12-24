В Мордовии вода отступает от низководных мостов на региональных дорогах

По данным Госкомтранса РМ, уровень воды снизился в районе двух низководных мостов в Ковылкинском районе – у моста через р. Мокша на подъезде к поселку Красная Пресня и у моста через р.Мокша у села Васильевка. При этом движение здесь остается закрытым до полной стабилизации паводковой обстановки.

По состоянию на 21 марта остаются затоплены 4 низководных моста.

Краснослободский район:

- Мост ч/р Мокша у с. Тенишево на км 6+050 а/д с.Гумны-с.Плужное-с.Тенишево-с.Шаверки

- Мост ч/р Мокша у с. Р. Маскино на км 3+225 а/д д.Красная Подгора-с.Русское Маскино-д.Мордовское Маскино

Ичалковский район:

- Мост ч/р Алатырь на км 4+150 а/д Подъезд к с.Кергуды

Ковылкинский район:

- Мост ч/р Мокша на км 2+600 а/д Подъезд к с. Рыбкино.