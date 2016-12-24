Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции

Глава Мордовии Артём Здунов 19 марта приехал с рабочей поездкой в Краснослободский район. Здесь он встретился с детьми участников специальной военной операции, которые учатся в школах Атюрьевского, Ельниковского, Краснослободского и Старошайговского районов.



Приветствуя школьников, Глава республики отметил важность сохранения исторической памяти. «Этот год объявлен нашим Президентом Годом защитника Отечества, у нас в республике это еще и Год исторической памяти. Поэтому все, что мы делаем, связано с этим: подготовка к 80-летию Победы, встречи с ветеранами, сохранение исторической памяти, - сказал он. - Сегодня я бы хотел поговорить с вами, узнать, как вы живете, как мы выполняем свои обязательства, начиная от школьного питания, участия в кружках и совместных мероприятиях».



Ребята рассказали о своих родных, которые с честью выполняют воинский долг в ходе специальной военной операции, о собственных интересах, увлечениях и планах на будущее.



Ученица 10 класса «Атюрьевской СОШ № 1» Дария поблагодарила руководителя республики за внимание, которое уделяется детям и семьям участников СВО. Девочка рассказала, чти ее папа погиб, защищая интересы Родины, награжден орденом Мужества. «Он воспитывал меня так, чтобы я была хорошим человеком. Я хочу исполнить его мечту и поступить в медицинский институт, - поделилась школьница. - Хочу, чтобы война закончилась и все бойцы вернулись к своим семьям».



Артём Здунов поддержал стремление Дарии и пожелал удачи в поступлении в наш современный вуз.



У Ивана из Атюрьевского района в СВО принимает участие мама - она фельдшер. «Моя мама терпеливая, мужественная, сильная духом. Я ей очень горжусь. Хочу, чтобы враг был разбит, и все вернулись к обычной жизни. Свою судьбу хочу связать с военной службой», - рассказал школьник.



Елена и Анастасия из«Учхозской СОШ» - активистки, участвуют в волонтерских движениях. Обе потеряли своих пап в боевых действиях в зоне спецоперации, обе хотят быть полезными своей стране.

Похожая история и у их односельчанки Ульяны. Папа погиб героически в Курской области. Девочка увлекается медициной и рисованием, в будущем видит себя медиком.



«Уверен, отец гордился бы вашими увлечениями и стремлением в профессию. Определиться со своим будущим - это большое счастье», - сказал Глава республики.



Еще один ученик «Учхозской СОШ» Михаил рассказал, что гордится своим отцом, который сейчас доблестно выполняет воинский долг. Одиннадцатиклассник мечтает поступить в военный вуз.



Ученица 11 класса «Краснослободской СОШ № 1» Виталия каждое свое достижение посвящает своему папе. Он участник СВО, имеет медаль «За защиту Республики Крым». Выпускница планирует поступить на юридический факультет МГУ им. Н.П. Огарева, стать участницей общественного движения. Ее брат также принимает активное участие в общественной жизни - занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов.



Восьмиклассница «Краснослободской СОШ № 1» София не смогла сдержать слез, рассказывая о своем отце, который участвовал во многих боевых конфликтах и сейчас доблестно ведет борьбу с неонацистами в зоне СВО. «Горжусь своим папой, мечтаю, как и он, быть полезной людям - стать медиком и продолжить семейную династию», - сказал девочка.



Еще одна София, из ельниковского лицея, отметила, что вся семья гордится ее отцом, который не смог остаться в стороне от несправедливости по отношению к своему Отечеству и добровольцем отправился в зону спецоперации. Девочка учится в музыкальной школе, хочет поступить на юридический факультет.



«Считаю, папу очень сильным человеком, ведь он защищает свою Родину», - сказала школьница.



Семья ученицы 10 класса ельниковского лицея Ангелины многодетная, глава семьи был мобилизован. Он настоящий патриот и делает все, что в его силах, отстаивая интересы своей страны. Девочка состоит в Движении Первых, занимается танцами, рисованием. В будущем хочет педагогом.



«Желаю, чтобы все, кто сейчас находится на СВО, вернулись в победой», - подытожила свой рассказ Ангелина.



В завершение встречи Глава Мордовии Артём Здунов обратился к ребятам: «Помните, в вас течет кровь героев. И это не высокопарные слова. За вами большой оплот, а ваши семьи - это важная часть системы, благодаря которой живет наша Россия! Будем помогать вам во всех ваших стремлениях!»