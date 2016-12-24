В Доме Республики обсудили сезонную заболеваемость ОРВИ и гриппом

Глава Мордовии Артём Здунов 17 марта провел рабочее совещание по вопросам сезонной заболеваемости в республике и планам по диспансеризации населения на текущий год.

Об эпидобстановке в регионе доложила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ Татьяна Харитонова. Сейчас в Мордовии регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю число заболевших выросло на 3,2 %. В медицинских учреждениях региона введен карантин. Ведется постоянный мониторинг количества детей и подростков, отсутствовавших в школах по причине болезни. На дистанционном обучении сейчас находится 41 класс в 11 школах республики.

В Мордовии предварительно была проведена большая работа по иммунизации населения, в том числе привиты люди, относящиеся к группам риска – дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, педагоги, медики.

«Ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле – сейчас она достигла своего пика и в скором времени пойдет на спад. Этому будут способствовать весенние каникулы у школьников, которые начнутся со следующей недели», - отметила Татьяна Харитонова.

О ходе ежегодной диспансеризации населения рассказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. Он отметил, что эта работа ведется в соответствии с утвержденным планом. С этого года количество профилактических наблюдений (это в том числе профосмотры, стандартная и углубленная диспансеризации, а также диспансеризация лиц репродуктивного возраста) увеличилось за счет работы школ сахарного диабета, школ для пациентов, перенесших инсульты, инфаркты.

Также профилактическая медпомощь оказывается в рамках работы мобильных центров здоровья и корпоративных программ на предприятиях и в учреждениях. Особое внимание уделяется профосмотрам участников специальной военной операции.