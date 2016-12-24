Артём Здунов провел рабочую встречу с гендиректором предприятия «Рефлакс-С»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 марта провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Рефлакс-С» Татьяной Бекшаевой. Обсуждались вопросы текущей работы предприятия и планы по реализации новых проектов. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

Мордовия является центром светотехнической промышленности страны: в республике расположены крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. Завод «Рефлакс-С» входит в светотехнический кластер региона, выпускает широкий ассортимент газоразрядных ламп, а также светильники для уличного и тепличного освещения.

Продукция саранского предприятия востребована и успешно конкурирует на рынке с изделиями ведущих производителей, экспортируется в Китай, Казахстан, Белоруссию.

Большинство тепличных комплексов страны освещаются лампами «Рефлакса-С». Шесть российских футбольных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, тоже оснащены осветительным оборудованием из Саранска. А по производству газоразрядных источников света «Рефлакс-С» остался единственным предприятием в России.

На встрече у Главы республики были рассмотрены вопросы укрепления межпроизводственной кооперации и кадрового обеспечения. Напомним, по инициативе Артёма Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школ и детсадов, это должно принести результат в будущем. «Рефлакс-С» тоже проводит экскурсии для школьников, показывает им завораживающий процесс производства, знакомит с особенностями профессии светотехника.

Глава Мордовии подчеркнул: это важно для того, чтобы республика сохранила статус светотехнической столицы страны.