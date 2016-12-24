Делегация Мордовии находится с рабочей поездкой в Самарской области

Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым 14 марта работает в Самарской области. В ее составе свыше 30 ведущих предприятий региона. Бизнес-миссия будет работать по нескольким направлениям: промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, трудоустройство, национальная политика. Запланировано посещение ведущих предприятий области, социальных объектов, проведение рабочих встреч и переговоров о взаимодействии.

Первым пунктом для посещения Главы Мордовии стал Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине». Он открыт на базе Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ. Разработки здесь реализуются по принципу полного инновационного цикла: от идеи до коммерциализации.

Центр прорывных исследований СамГМУ ведет разработку ПО и высокотехнологичного медицинского оборудования с применением множества современных технологий. Делегации Мордовии рассказали об автоматизированных информационных системах, системах управления базами данных.

Особое внимание было уделено разработкам Центра в сфере реабилитации – это тренажеры и аппаратно-программные комплексы для пассивной и активной реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, проведения дыхательных тренингов. Комплексы единой базы данных пациентов с мониторингом процесса их реабилитации действуют более чем в 80 лечебных учреждениях. В Центре создаются также образовательные тренажеры на основе технологии виртуальной реальности и симуляционные системы для медицинского образования.

В учреждениях Мордовии уже используются система нейронавигации, ряд позиций оборудования для реабилитации. Было принято решение об апробации в республиканских клиниках системы дистанционного мониторинга физиологических функций человека.