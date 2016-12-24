В Мордовии экспертный совет при АТК оценил контент для молодежи

6 февраля в Доме Республики под председательством заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия – руководителя пресс-службы Главы Республики Мордовия Елены Башкирцевой состоялось очередное заседание Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в Республике Мордовия при Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.

Эксперты рассмотрели контент, созданный региональными субъектами профилактики. Одобренные плакаты и видеоролики, нацеленные на формирование у населения антитеррористического мировоззрения, будут активно использоваться в образовательных и молодежных организациях, размещаться в соцсетях и мессенджерах, а также в общественном транспорте.

Важно, что ряд представленных на экспертизу материалов был подготовлен самими обучающимися, которые в доступной для их восприятия форме изложили информацию о преступной сущности терроризма и пояснили законодательные нормы, касающиеся ответственности за несообщение о преступлениях террористической направленности.

В ходе заседания эксперты также обсудили эффективность методов распространения антитеррористического контента среди молодежи. Особое внимание было уделено ресурсам, которые могут способствовать более широкому охвату аудитории. Участники согласились, что использование социальных сетей, в том числе личных страниц лидеров общественного мнения, станет ключевым элементом в формировании у населения стойкого неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде.

Работа по созданию антитеррористического контента продолжится, выработанные Экспертным советом задачи будут доведены до всех региональных субъектов профилактики терроризма.