Артём Здунов поздравил семью ветерана СВО Георгия Бабаджанова с рождением пятого ребенка

Глава Мордовии Артём Здунов 7 февраля приехал в ГБУЗ Республики Мордовия «Родильный дом», чтобы поздравить семью ветерана СВО Георгия Бабаджанова с рождением пятого ребенка.

«Выполняю команду нашего главнокомандующего!» - сказал Георгий Бабаджанов.

«Это самое главное! - ответил Артём Здунов. - Я от души вас поздравляю. Желаю малышу здоровья и большого счастья. У вас крепкая семья, большое будущее. Мы гордимся вами».

Глава республики передал дружной семье подарки.

«Спасибо, Артём Алексеевич, что уделяете внимание не только многодетным семьям, но и всем участникам СВО, - сказал Георгий Бабаджанов. - Отдельная благодарность - хирургу родильного дома Татьяне Игоревне Рыжовой. Вы - наш ангел-хранитель».

«Спасибо всем, кто здесь работает: санитаркам, медсестрам, врачам. За то, что окружили меня такой заботой и вниманием! Мне есть с чем сравнить, потому что старших детей я рожала в другом городе. Как здорово, что здесь такие сотрудники!» - сказала счастливая мама.

У Бабаджановых одна дочка и четыре сына - настоящее богатство! Младшего назвали Александром, в переводе с греческого - защитник! Еще один защитник нашей страны, нашей Мордовии! Пусть крепнет Россия в Год защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным.