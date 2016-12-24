Гарантийному фонду Мордовии присвоена наивысшая категория качества

Региональная гарантийная организация Мордовии вошла в число 30 лучших фондов России. По решению Совета директоров Банка России Гарантийному фонду Мордовии, который оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» присвоена 1 категория качества обеспечения.

Первая категория качества — высшая оценка, которую Банк России присваивает поручительствам региональных гарантийных организаций. Она подтверждает статус фонда как надежного партнера для бизнеса.

В Минэкономики РМ отмечают, что присвоение первой категории позволяет банкам спокойнее и активнее выдавать кредиты под поручительство фонда, которое фактически приравнивается к твердому залогу и минимизирует резервы, которые банки создают на возможные потери по кредитам. Это позволяет финансовым организациям предлагать более выгодные условия кредитования для малого и среднего бизнеса Мордовии.